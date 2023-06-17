Москва 17 июня 2023, 10:14 Арочный мост построят в Мневниковской пойме в Москве Бочкарев: началось проектирование велопешеходного моста в Мневниковской пойме Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты приступили к проектированию моста длиной около 190 метров, который свяжет южную часть Мневниковской поймы с районом Филевский Парк, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вместе с тем планируют возвести еще один велопешеходный мост для обеспечения связи Мневниковской поймы с улицей Островной и парком «Крылатские холмы».

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«Также появятся два автомобильных моста. Первый уже строится, он соединит Мневниковскую пойму и улицу Мясищева, второй мост, выходящий к улице Новозаводской, проектируется», -уточнил заммэра.

По его словам, искусственные сооружения вольются в улично-дорожную сеть протяженностью 11,9 километра в Мневниковской пойме.

Новое мостовое сооружение позволит соединить удобным пешим и велосипедным маршрутом зеленые зоны поймы и парка «Фили», добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

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