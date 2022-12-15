Архитекторы добавили новые декоративные элементы при реконструкции станции метро «Варшавская»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что при реконструкции станции «Варшавская» были добавлены новые декоративные элементы, при этом станция сохранила свой привычный архитектурный облик. Об этом сообщило ИА НСН.