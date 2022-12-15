15 декабря 2022, 15:31
Архитекторы добавили новые декоративные элементы при реконструкции станции метро «Варшавская»
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что при реконструкции станции «Варшавская» были добавлены новые декоративные элементы, при этом станция сохранила свой привычный архитектурный облик. Об этом сообщило ИА НСН.
«Пол уложен плитами из светло-серого гранита Шимановский, путевые стены облицованы белым Саянским мрамором, а колонны — темным Габбро», — добавил Бочкарев.
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Напомним, станция «Варшавская» войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
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