Москва 28 февраля 2023, 13:21 Архитектор Кузнецов рассказал о самых интересных станциях столичного метро

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На Большой кольцевой линии московского метрополитена располагаются самые интересные станции. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, столичное метро является своего рода машиной времени, которая позволяет гостям и местным жителям перемещаться по станциям и прочувствовать дух той или иной эпохи.

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Кузнецов подчеркнул, что самыми удачными считает станции «Мневники» и «Терехово», которые располагаются на Большой кольцевой линии.

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