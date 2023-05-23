Москва 23 мая 2023, 16:29 Археологические раскопки проведут на 700 площадках Москвы Мосгорнаследие: в этом году археологические раскопки проведут на 700 площадках столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице со дня на день откроют Археологический сезон — 2023. В рамках проекта специалисты проведут раскопки на 700 площадках города. Это на 50 территорий больше, чем в прошлом году, заявил ТАСС со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

«В прошлом году мы исследовали более десяти тысяч квадратных метров столицы. В этом сезоне территория будет не меньше», — процитировали его слова в агентстве.

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Емельянов добавил, что за последние четыре года обнаружили более 30 тысяч предметов, свыше 4,2 тысячи из которых имеют историческую ценность.

Например, одна из интересных находок — медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны. Ее нашли на Яузской улице и уже отреставрировали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об артефактах, которые раскопали археологи за 12 лет.

Уникальный предмет обнаружили на территории городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского, которую сейчас реконструируют. Это фрагменты глиняных расписных игрушки-всадника XVI века и статуэтки музыканта с гитарой XVIII–XIX веков.