23 мая 2023, 16:29
Археологические раскопки проведут на 700 площадках Москвы
Мосгорнаследие: в этом году археологические раскопки проведут на 700 площадках столицы
В столице со дня на день откроют Археологический сезон — 2023. В рамках проекта специалисты проведут раскопки на 700 площадках города. Это на 50 территорий больше, чем в прошлом году, заявил ТАСС со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
«В прошлом году мы исследовали более десяти тысяч квадратных метров столицы. В этом сезоне территория будет не меньше», — процитировали его слова в агентстве.
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Емельянов добавил, что за последние четыре года обнаружили более 30 тысяч предметов, свыше 4,2 тысячи из которых имеют историческую ценность.
Например, одна из интересных находок — медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны. Ее нашли на Яузской улице и уже отреставрировали.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об артефактах, которые раскопали археологи за 12 лет.
Уникальный предмет обнаружили на территории городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского, которую сейчас реконструируют. Это фрагменты глиняных расписных игрушки-всадника XVI века и статуэтки музыканта с гитарой XVIII–XIX веков.
Археология
Москва 2023
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