16 августа 2023, 17:39
Апартаменты в московских новостройках подорожали на 13,1% за год
«Бон Тон»: цена апартаментов в новостройках Москвы увеличилась на 13,1% за год
Средняя цена апартаментов в новостройках Москвы выросла на 13,1% и составила 22,5 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Бон Тон».
По их данным, самая низкая средняя цена апартаментов — в стандарт-классе — составила 7,1 миллиона рублей, увеличившись на 29,5% за год. Цена апартаментов комфорт-класса снизилась на 2,7% за год — до 9,7 миллиона.
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Стоимость жилья бизнес-класса выросла до 20,4 миллиона рублей, а премиум-класса — до 75,9 миллиона рублей. Рост цены составил 10,2% и 7,9% за год соответственно.
Генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова уточнила, что большая часть покупателей рассматривает апартаменты комфорт-класса в качестве инвестиций.
Причиной роста объема апартаментов бизнес-класса стало то, что спрос приходится в основном на комфорт-класс. Спрос на апартаменты комфорт-класса вырос за семь месяцев 2023 года на 21,4%, тогда как на апартаменты бизнес-класса — только на 5,7%.
Валерия Цветкова
Самыми популярными вариантами, по словам эксперта, остались студии и однокомнатные квартиры. Она также прогнозировала спад интереса к апартаментам.
В краткосрочной перспективе ожидается снижение спроса на апартаменты. Наиболее уязвимым сегментом в этой ситуации оказывается бизнес-класс.
Валерия Цветкова
Ранее риелтор Светлана Бабушкина рассказала, что в России вновь увеличится спрос на новостройки.
Недвижимость
Москва 2023
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