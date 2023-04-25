Москва 25 апреля 2023, 18:01 Апартаменты площадью меньше 5 «квадратов» выставили на продажу в Москве «Известия»: в Москве начали продавать апартаменты площадью 4,8 квадратных метра Pxhere

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В Москве в продаже появились необычные апартаменты. Жилье площадью 4,8 квадратных метра продают с отделкой под ключ. Раньше минимальный метраж такого вида недвижимости не опускался ниже 8,2 «квадрата», отметила газета«Известия».

Рекордно маленькие апартаменты выставили на продажу в апарт-комплексе в Даниловском районе столицы. Купить такую студию можно за 2, 814 миллиона рублей, рассказала изданию управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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Кроме того, покупателям предлагают приобрести апартаменты площадью 6,2 «квадрата» за 3,466 миллиона рублей, 7,4 «квадрата» за 4,069 миллиона и 8,2 квадратных метра за 4,263 миллиона. Купить их можно в том числе в ипотеку.

Все эти варианты недвижимости побили прошлый рекорд минимального размера апартаментов. Ранее самые маленькие студии не были меньше 8,8 «квадрата».

Все они находятся на первом этаже жилого дома и не имеют окон. При этом у них есть стеклянные двери, которые ведут на улицу, а также совмещенный санузел.

Такие помещения не имеют статус жилья, однако люди часто используют их как квартиры. Кроме того, там обустраивают офисы.