07 августа 2023, 13:14
Апарт-комплекс с бассейнами и спа-зоной возвели на северо-западе Москвы
Бочкарев: апарт-комплекс с бассейнами и рестораном на крыше построили в Хорошево-Мневниках
В Северо-Западном округе столицы появился апарт-комплекс с бассейнами, спа-зоной и ресторанами на крыше. Здание находится в районе Хорошево-Мневники на улице Саляма Адиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Девелоперы на территории Москвы реализуют самые разнообразные проекты, в том числе появляются так называемые гибридные форматы недвижимости», — уточнил он.
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Новый комплекс, площадь которого составила 14,3 тысячи «квадратов», включает в себя апартаменты, крупный физкультурно-оздоровительный центр, магазины, кафе и рестораны. Заммэра также подчеркнул, что объект полностью достроили, а прилегающую территорию благоустроили.
Апарт-комплекс представляет собой две секции в шесть этажей, которые объединены двухэтажной пристройкой с подземным уровнем. Минус второй этаж занял паркинг на 48 автомобилей.
На двух следующих этажах расположен фитнес-центр и СПА-зона с двусветным бассейном, хаммамом и сауной. На первом этаже и на крыше пристройки откроют два ресторана. В здании есть система видеонаблюдения, охрана и пожарная сигнализация. На территории оборудовали зоны для прогулок, а проезд для машин во внутренний двор закрыли.
Ранее Бочкарев сообщил, что город одобрил комплексную жилую застройку в районе Щукино. По его словам, на этом участке сейчас находится недострой.
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