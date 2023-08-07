Москва 07 августа 2023, 13:14 Апарт-комплекс с бассейнами и спа-зоной возвели на северо-западе Москвы Бочкарев: апарт-комплекс с бассейнами и рестораном на крыше построили в Хорошево-Мневниках Freepik

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В Северо-Западном округе столицы появился апарт-комплекс с бассейнами, спа-зоной и ресторанами на крыше. Здание находится в районе Хорошево-Мневники на улице Саляма Адиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Девелоперы на территории Москвы реализуют самые разнообразные проекты, в том числе появляются так называемые гибридные форматы недвижимости», — уточнил он.

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Новый комплекс, площадь которого составила 14,3 тысячи «квадратов», включает в себя апартаменты, крупный физкультурно-оздоровительный центр, магазины, кафе и рестораны. Заммэра также подчеркнул, что объект полностью достроили, а прилегающую территорию благоустроили.

Апарт-комплекс представляет собой две секции в шесть этажей, которые объединены двухэтажной пристройкой с подземным уровнем. Минус второй этаж занял паркинг на 48 автомобилей.

На двух следующих этажах расположен фитнес-центр и СПА-зона с двусветным бассейном, хаммамом и сауной. На первом этаже и на крыше пристройки откроют два ресторана. В здании есть система видеонаблюдения, охрана и пожарная сигнализация. На территории оборудовали зоны для прогулок, а проезд для машин во внутренний двор закрыли.

Ранее Бочкарев сообщил, что город одобрил комплексную жилую застройку в районе Щукино. По его словам, на этом участке сейчас находится недострой.