Москва 15 августа 2023, 08:52 Антициклон принесет во вторник в Москву потепление Синоптик Леус: волна потепления накроет московский регион во вторник Сайт мэра и правительства Москвы

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Воздух в московском регионе начал прогреваться из-за влияния антициклона, остановившего осадки. Об этом в своем Telegram-канале заявил синоптик Михаил Леус.

По словам эксперта, ясная погода способствует потеплению. Во вторник температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах между 24 и 26 градусами тепла, в области — +22...+27 градусов, ветер ожидается с северо-запада. Его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду. При этом атмосферное давление достигнет отметки 753 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

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Леус добавил, что в среду, 16 августа, осадков в городе не будет. Температура воздуха повысится до +25...+27 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что к концу нынешней недели температура воздуха в Москве снова станет аномально высокой, эксперты ожидают жару до +32 градусов.