Эксклюзив 12 января 2024, 11:39 Аномальное похолодание придет в Москву на выходных Шувалов: температура в выходные в Москве будет ниже нормы на 12-14 градусов РИА «Новости»

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В выходные москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы. Об этом «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что все выходные будет солнечная и морозная погода, снегопада не ожидается.

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«Самые низкие температуры — в субботу, ночью до 26-28 градусов мороза, дневная температура — около -20. Ночь на воскресенье тоже будет холодная», — рассказал синоптик.

Однако москвичам придется потерпеть только два дня холодной погоды. Уже вечером в воскресенье в столице потеплеет. В понедельник в город придет очередная волна тепла, будет -1…-6 градусов.

Синоптик отметил, что в целом январь был намного холоднее положенного, средняя температура составила -20 градусов.

«Такого не было с 1987 года», — подчеркнул он.

В пятницу москвичам пообещали снег и мороз до -13 градусов.