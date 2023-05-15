Москва 15 мая 2023, 17:02 Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось погасить 30-летнюю ипотеку за 1,5 года Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о покупке квартиры в ипотеку в Москве на 30 лет РИА «Новости»

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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о приобретении столичной недвижимости в ипотеку. Ведущей удалось полностью расплатиться за жилье за 1,5 года.

Чехова объяснила, что купила квартиру в столице для себя и сына.

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«Брала в ипотеку на 30 лет. Выплатила за 1,5 года, потому что произошло большое падение рубля. Моя ипотека была в рублях, а я зарабатывала в долларах. Вот так мне повезло», — ответила артистка подписчику на вопрос о жилье.

Телеведущая воспитывает десятилетнего сына Соломона. С его отцом — актером Гурамом Баблишвили — она развелась в 2017 году. По словам Чеховой, расставание с супругом произошло из-за ее усталости быть основным «локомотивом» в семье.

Тем не менее ребенок общается с отцом, часто бывает на его родине в Тбилиси и знает грузинский язык.