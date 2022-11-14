Москва 14 ноября 2022, 15:12 Аналитики зафиксировали падение спроса на арендное жилье в Москве

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В Москве с октября фиксируется снижение спроса на арендное жилье. В других российских городах цены все еще растут, но тренд на понижение уже виден, сообщил сайт NEWS.ru.

Представители компании «МИЭЛЬ» сообщили, что октябрь 2022 года стал лидером по количество запросов «хочу сдать квартиру».

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По данным портала «Мир квартир», предложение квартир для сдачи в аренду по Москве в октябре увеличилось на 12% по сравнению с сентябрем.

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Как отметила главный аналитик «МИЭЛЬ» Екатерина Бережнова, собственники жилья все еще пытаются сыграть на повышение цен, мотивируя это инфляцией, однако тенденция на понижение все же прослеживается.