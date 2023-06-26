Москва 26 июня 2023, 15:36 Аналитики назвали район в Москве, лидирующий по приросту предложения новостроек «Метриум»: Войковский район Москвы стал лидером по приросту предложения новостроек Сайт мэра и правительства Москвы

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Аналитики компании «Метриум» подсчитали, что с января 2023 года увеличился объем предложения на московском рынке новостроек в районах Войковский, Бутырский и Царицыно, сообщил РБК.

На первом месте в топе локаций Старой Москвы, где наблюдается рост предложения на рынке новостроек с начала 2023 года, оказался Войковский район. В июне здесь предложили 183 объекта, что в 6,77 раза больше, чем в январе этого года.

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Вторую строчку рейтинга занял Бутырский район, где зафиксировали увеличение предложения первичной недвижимости в 2,38 раза. Замыкает тройку лидеров — район Царицыно с ростом экспозиции с января этого года в 2,34 раза. На четвертой позиции разместился район Аэропорт, который показал рост на 96,1%. Пятое место — у Красносельского района с приростом на 93,8%.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, Войковский район возглавил рейтинг из-за старта продаж в новой очереди крупного ЖК «Невский». Самый большой прирост предложения можно объяснить тем, что на рынок вышел широкий пул апартаментов в комплексе «Инсайдер» и с началом реализации премиум-квартала Era.

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