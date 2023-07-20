Москва 20 июля 2023, 18:59 Аналитики нашли самую дорогую новостройку бизнес-класса в Москве РБК: самая дорогая московская новостройка бизнес-класса находится в Даниловском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самой дорогостоящей московской новостройкой бизнес-класса оказался жилищный комплекс «Хай Лайф». Средняя стоимость предложения составила 721,1 тысячи рублей за квадратный метр. О выводах аналитиков риелторской компании «Бон Тон» рассказал РБК.

По данным риелторов, в Центральном, Западном и Южном округах столицы сконцентрировалась самая дорогая недвижимость, средняя цена квартиры бизнес-класса в прошлом месяце составила 28,8 миллиона рублей, что дороже, чем в мае, на 1,4 процента.

Реклама

На втором месте по дороговизне жилья бизнес-класса оказался ЖК «Вест Гарден» в Раменках с 659,2 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку лидеров ЖК «Репаблик» в Пресненском районе с ценой квадратного метра в 630,2 тысячи рублей.

Ранее компания «Метриум» сообщила, что московские застройщики начали сдерживать ввод нового жилья, так как много квартир остались нераспроданными из-за низкого спроса.