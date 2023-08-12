Москва 12 августа 2023, 12:47 Амфитеатр со сценой появится у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве Бирюков: в Москве построят амфитеатр у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе Telegram-канал комплекса горхозяйства Москвы

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В Юго-Западном округе около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе обустроят амфитеатр со сценой. Также там появится пространство для прогулок и отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство возле Ледового дворца проводится на территории между Тарусской и Ясногорской улицами, где до старта работ был пустырь», — уточнил он.

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Бирюков добавил, что по проекту создадут пешеходные маршруты, сквер с аллеями для прогулок и с выходами к станции метро «Ясенево», ледовому дворцу и жилым домам. Доминантой пространства должен стать амфитеатр со сценой с навесом.

Специалисты уже поставили бетонное основание, на котором держится металлокаркас для сцены, а в амфитеатре отлили прямоугольные бетонные скамьи, сверху на них уложат деревянные рейки для сидений.

Благодаря подходящему рельефу местности места в амфитеатре расположились полукругом и каждый ряд поднимается над предыдущим. Это позволит примерно 1,3 тысячи зрителям с комфортом наблюдать за происходящим во время мероприятий. На сцене площадью 300 квадратных метров создадут открытое и закрытое пространства.

Ранее москвичам рассказали о сроках строительства центра фигурного катания Тутберидзе. Его закончат возводить досрочно — к сентябрю.