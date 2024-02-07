Москва 07 февраля 2024, 19:01 Амфитеатр и каскадный водопад появятся на территории ЖК на западе Москвы Бочкарев: амфитеатр и каскадный водопад возведут на территории ЖК в Раменках Freepik

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Каскадный водопад и площадь с амфитеатром возведут на территории жилого комплекса в районе Раменки в Москве. О проекте рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ЖК HideOUT построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара. Два жилых здания соединят мостом, в котором разместят инфраструктуру для жителей.

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«Во дворе жилого комплекса в 3-м Сетуньском проезде планируется обустроить площадь с амфитеатром и каскадным водопадом, за которым будет создана зона для пикников», — уточнил Бочкарев.

Кроме того, для детей здесь появится двухуровневая площадка, игровые башни с сетками и гамаками для активных игр и скалодром, для спортсменов установят тренажеры и турники, столы для настольного тенниса и кольцо для стритбола, а также пространство для занятия йогой.

Также на территории проложат прогулочный маршрут от каскадного водопада вдоль искусственного ручья. Пространство озеленят полевыми цветами и многолетними растениями.

На западе Москвы построят ЖК с фактурными фасадами и террасами. В его состав войдут шесть жилых корпусов.