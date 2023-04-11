Москва 11 апреля 2023, 15:29 Акцию по вакцинации собак в Москве продлили до 10 мая Комитет ветеринарии: акцию по комплексной вакцинации собак в Москве продлили до 10 мая Unsplash

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В марте в московских государственных ветеринарных клиниках стартовала акция по комплексной вакцинации собак. Ее продлят до 10 мая включительно, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Вакцинация питомца обойдется в 1000 рублей. Поначалу акцию хотели проводить в течение одного месяца, но предложение оказалось очень популярным.

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«Владельцы с большим энтузиазмом восприняли это предложение. Сейчас, в преддверии сезона отпусков и дачного отдыха, эта услуга является самой востребованной. Именно поэтому было принято решение продлить акцию еще на месяц», — рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии.

Теперь на вакцинацию будет действовать скидка 15%. Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться на mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» или по круглосуточному телефону контакт-центра: +7 495 612-04-25.

Собак прививают препаратом «Нобивак», он защищает от лептоспироза, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции и парагриппа.

Специалисты рекомендуют за две недели до прививки провести питомцу профилактику против глистов, так как укол делают только здоровым животным. Если хозяева и так соблюдают график обработок, никакие дополнительные процедуры не нужны.

Подробную информацию можно найти на странице спецпроекта «Как стать суперхозяином».