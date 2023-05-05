05 мая 2023, 16:27
Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая
Москвичам раздадут письма-треугольники с историями героев, именами которых названы улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
Волонтеры и активисты молодежного сообщества «SТОлица» во время акции «Улицы Героев» в Москве будут вручать прохожим письма в виде треугольников. В них изложены истории героев, чьими именами названы городские улицы.
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«Жители города из писем-треугольников смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции „Багратион“, — отметили в пресс-службе.
Мероприятие пройдет с 6 по 8 мая. За это время планируют раздать более 50 тысяч треугольных писем.
Акцию организовали для москвичей, чтобы они ознакомились с историей названий столичных улиц, а также для увековечения исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне.
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