Москва 05 мая 2023, 16:27 Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая РИА «Новости»

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Москвичам раздадут письма-треугольники с историями героев, именами которых названы улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Волонтеры и активисты молодежного сообщества «SТОлица» во время акции «Улицы Героев» в Москве будут вручать прохожим письма в виде треугольников. В них изложены истории героев, чьими именами названы городские улицы.

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«Жители города из писем-треугольников смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции „Багратион“, — отметили в пресс-службе.

Мероприятие пройдет с 6 по 8 мая. За это время планируют раздать более 50 тысяч треугольных писем.

Акцию организовали для москвичей, чтобы они ознакомились с историей названий столичных улиц, а также для увековечения исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне.