Москва 05 мая 2023, 17:01 Актриса Анна Михайловская посетила пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Актриса Анна Михайловская посетила пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова РИА «Новости»

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Российская актриса театра и кино Анна Михайловская встретилась с военными и попробовала солдатскую кашу в едином пункте отбора на контрактную службу. Об этом сообщило агентство «Москва».

Для Михайловской провели экскурсию по московскому пункту отбора на службу по контракту. Артистка пообщалась с волонтерами и контрактниками, попробовала местную кухню.

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Ее впечатлила дружелюбная обстановка на военном отборочном пункте.

«Здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки, и я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами», — отметила Михайловская.

Единый пункт работает с 3 апреля на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Узнать подробности о наборе на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте mos.ru.