Москва 28 декабря 2023, 19:19 Активистка из Москвы заявила о выдвижении в президенты России Активистка из Москвы Аверина подала заявление в ЦИК о выдвижении в президенты РФ Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress

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В Москве жилищная активистка Юлия Аверина заявила о выдвижении в президенты России. Женщина уже подала в ЦИК заявление о регистрации на статус кандидата, сообщил Telegram-канал команды Activatica.org.

Аверина записала видеобращение у здания избиркома. В нем она заявила о неработающих в России жилищных программах, о большом числе людей, оставшихся без доступного жилья.

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«Президент не готов защищать базовое право людей — не быть бездомными. Я решила сделать заявление о том, что выдвигаюсь в президенты Российской Федерации, чтобы решать эту проблему», — сказала Аверина.

Она добавила, что 14 декабря в Мосгордуме провели круглый стол по вопросам жилья. Однако на встрече не было ни одного профильного чиновника. Активистка напомнила, что во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным этой темы не коснулись и вовсе.

«Восемь миллионов оставшихся без дома граждан — немыслимая цифра. Они и голосовать не могут, потому что не имеют прописки из-за нарушения МВД и судами закона о регистрации», — подчеркнула она.

Аверина призвала писать ей в личные сообщения тем, кто хочет поддержать ее или стать волонтером выборной кампании.

Прием документов от самовыдвиженцев в президенты России завершился 27 декабря. Для этого им было необходимо собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек, которая бы приняла решение о выдвижении кандидата. Помимо этого, претенденту на пост нужно передать в ЦИК согласие на участие в выборах, сведения о доходах и другие документы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян. Это больше трети избирателей.