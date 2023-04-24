Москва 24 апреля 2023, 17:25 Актер Стебунов оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту Актер Стебунов высоко оценил организацию работы столичного пункта отбора контрактников РИА «Новости»

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Российский актер театра и кино Иван Стебунов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Он подчеркнул, что работа в пункте организована на высоком уровне.

Актер подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают комфортные условия, которые создали в пункте для желающих записаться на военную службу по контракту. Он отметил, что там все сделано удобно и уютно, люди не чувствуют себя потерянными.

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«Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет — главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время. Мы прошли все — мы прошли кухню, даже увидели кафе. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт», — отметил он.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту работает с 3 апреля. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Желающие записаться на службу могут узнать всю интересующую их информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу по телефону 117 или на портале mos.ru.