Москва 22 апреля 2023, 08:15 Актер Антон Шагин прочел свои стихи добровольцам перед их отправкой в зону спецоперации Антон Шагин

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Актер Антон Шагин, известный по роли Мэлса Бирюкова в фильме «Стиляги», посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Он пообщался с добровольцами, готовящимся отправиться в зону спецоперации, поблагодарил их за это решение и прочитал им собственные стихи.

«Приехал абсолютно по доброй воле, бескорыстно, пожелать и поддержать наших бойцов, наших защитников, наших воинов. Не мог и не хотел остаться в стороне», — процитировал Шагина kp.ru.

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Актер пояснил, что решил прочитать будущим бойцам стихи, чтобы «хотя бы чуть-чуть отвлечь их от утомительного ожидания». Он пожелал добровольцам вернуться с победой.

Пункт отбора на улице Яблочкова, 5, строение 1, который посетил Шагин, открылся в Москве только в начале апреля. Его уже успели посетить немало знаменитостей, среди которых телеведущий Владимир Соловьев, актриса Ирина Апексимова, певец Олег Газманов и певица Ирина Дубцова. Для Антона Шагина провели экскурсию по зданию. Он отметил. что работа здесь хорошо организована, специалисты отличаются профессиональным подходом.

Антон Шагин — актер театра, кино и озвучивания, поэт. Стал лауреатом премии правительства РФ в 2012 году, пять лет спустя — лауреатом премии президента РФ.