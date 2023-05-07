Москва 07 мая 2023, 09:30 Актер Александр Новиков рассказал о самой сложной сцене фильма «Помилование» и о доверии к каскадерам Актер Александр Новиков доверился каскадерам РИА «Новости»

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В столице состоялся премьерный показ кинокартины «Помилование» с 18-летним актером в главной роли. Об этом сообщило издание «7 дней».

По словам артиста Новикова, фильм рассказывает о событиях лета 1942 года, накануне Сталинградской битвы.

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Актер играет роль сержанта Любомира Зуха, который под покровом ночи покидает воинскую часть в прифронтовой зоне, чтобы попрощаться со своей возлюбленной.

«И за это ему грозит жестокое наказание», — отметил артист.

Дальнейший сюжет Новиков оставил в тайне, чтобы зрители увидели развязку в кинотеатрах.

Молодой человек отметил, что сложнее всего ему было работать в финальной сцене со взрывом.

Он полностью доверился каскадеру и пиротехнике.

Фильм выпустили на большие экраны 4 мая.