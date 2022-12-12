Москва 12 декабря 2022, 08:34 Аэропорты Москвы задержали более 60 рейсов из-за ледяного дождя Синоптик Тишковец заявил, что в аэропортах Москвы отменили рейсы из-за ледяного дождя

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После сильного снегопада, который был в Москве на выходных, в городе начался сильный ливень. Всего за одну ночь в российской столице выпала половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В связи с крайне нестабильными погодными условиями в аэропортах Москвы уже задержали или отменили более 60 рейсов. При этом осадки продолжаются, подчеркнул синоптик.

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«За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы», — добавил он.

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Более 50% месячной нормы осадков синоптики зарегистрировали в Можайске — 25 миллиметров. При этом в Клину этот показатель составил 20 мм, в Наро-Фоминске 22, Железнодорожном — 23, а в Долгопрудном — 24.

Сегодня в городе ожидается около 30 мм осадков. Это до 60% месячной нормы. В таких нестабильных условиях Москва, как заметил Тишковец, может побить суточный рекорд декабря по осадкам. Снежный покров в городе сократится почти в три раза.