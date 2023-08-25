Москва 25 августа 2023, 08:53 Аэропорты Москвы возобновили штатную работу после ночных ограничений Росавиация: аэропорты московского авиаузла и Жуковский начали работать штатно РИА «Новости»

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Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский начали работу в штатном режиме. Ночью воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы, сообщил ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08:00 по московскому времени работают штатно», — уточнили в ведомстве.

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Представители аэропорта Внуково сообщили, что в пятницу ночью с 01:01 до 01:32 вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

«Аэровокзальный комплекс возобновил работу в штатном режиме», — отметили во Внуково.

Лайнеры, которые были на подлете к аэропортам в момент закрытия воздушного пространства, перенаправили в Шереметьево. По сообщениям авиаслужб, самолеты облетают стороной Калужскую, Тульскую и Липецкую области.

Ранее самолет с туристами по пути из Сочи подал сигнал тревоги. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах.