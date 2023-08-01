Москва 01 августа 2023, 08:38 Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме Экстренные службы сообщили о возобновлении работы аэропорта Внуково Unsplash

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Аэропорт Внуково возобновил работу после приостановки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Московский аэропорт прерывал работу с 02:53 до 03:26 часов, рейс из Дубая, который должен был приземлиться во Внуково около четырех утра, перенаправили в Домодедово. Как отметили в пресс-службе Внуково, ограничения на полеты сняли в 03:50 по московскому времени.

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«Аэропорт вернулся к штатной работе, все ограничения сняты», — подтвердил источник ТАСС.

Ранее ночью 1 августа два беспилотника сбили при помощи системы противовоздушной обороны над Одинцовским и Наро-Фоминским округами. Работу третьего БПЛА подавили, и он упал на территории «Москва-Сити», повредив фасад той же башни, что и во время атаки беспилотников 30 июля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал.