Москва 07 августа 2023, 17:00 Аэрацию воздуха в Москве начали проводить каждые два часа Городские службы начали проводить аэрацию воздуха в Москве каждые два часа из-за жары

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Из-за аномальной жары в Москве каждые два часа начали проводить аэрацию воздуха. Об этом сообщил в Telegram-канале комитет городского хозяйства столицы.

На дороги столицы с 11:00 до 20:00 начала выходить поливочная техника. Вода будет охлаждать асфальт и воздух, который нагревается от него.

В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Петр Бирюков Заместитель мэра Москвы

Он уточнил, что такая мера позволяет содержать дороги в чистоте, охлаждать поверхность и препятствует деформации полотна из-за жары.

Бирюков добавил, что в столице каждый день в ночные и утренние часы промывают асфальт и плитку на парковках, тротуарах и дворовых территориях.

Ранее пассажирам московского метро из-за жары начали раздавать воду. Бесплатно ее можно получить на 10 станциях метро, а также на автовокзалах, автостанциях и на трамвайных остановках.