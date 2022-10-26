«Абзац»: самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 107 лет | 360°

26 октября 2022, 15:38
«Абзац»: самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 107 лет
В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы рассказали, что на данный момент самой пожилой жительницей столицы является 107-летняя женщина, рожденная еще во времена Российской империи. Об этом написал «Абзац».
Всего по подсчетам московских властей в городе проживает более 700 возрастных горожан, которым более 100 лет.
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В возрастной группе от 90 до 100 лет в Москве насчитали более 56 тысяч человек. Всего в столице на учете в органах соцзащиты состоят более трех миллионов пенсионеров.
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Пенсионеры
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