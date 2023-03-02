Москва 02 марта 2023, 17:55 АБН: 80 домов построят в Москве по программе реновации в 2023 году

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Информационный центр правительства Москвы сообщил, что в текущем году в столице по программе реновации будет построено 80 домов. Об этом написало АБН.

Как рассказал директор департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, темпы жилищного строительства планируют увеличивать с каждым годом. Больше всего домов построят в Восточном, Северном и Северо-восточном округах.

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В 2024 году в Москве построят 1,9 миллиона квадратных метров жилья, а в 2025 году — два миллиона квадратных метров.