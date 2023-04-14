Москва 14 апреля 2023, 14:55 Примерно 30 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве за три года Глава департамента Жидкин: 30 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО к 2026 году РИА «Новости»

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К 2026 году в Новой Москве планируют создать дополнительные рабочие места более чем для 30 тысяч человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Для столицы ТиНАО играет важную экономическую роль. Когда Новая Москва только стала ее частью, там было примерно 84 тысячи рабочих мест.

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«За последние десятки лет было создано порядка 220 тысяч мест приложения труда», — рассказал Жидкин.

В течение двух лет появится еще как минимум 30 тысяч позиций для трудоустройства жителей. Число рабочих мест растет из-за инвесторов, которые возводят не только жилые дома, но и коммерческие здания, образовательные учреждения, промышленную недвижимость. В итоге активно развивается современная инфраструктура.

Речь идет о сферах производства, логистики, финансового сектора и IT, социальной сферы, малого и среднего бизнеса, а также строительства, уточнил глава департамента.

Самая крупная точка роста в Новой Москве — деловой центр «Коммунарка». Там в перспективе создадут около 70 тысяч рабочих мест, а в индустриальном комплексе «Черкизово» в поселке Киевский — 18 тысяч. Кроме того, в экологическом офисном парке «Комсити», расположенном в поселении Московский, выделят еще восемь тысяч рабочих мест.