Мир 02 февраля 2024, 04:41 Звуки взрывов раздались в Кривом Роге на Украине РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Местные паблики сообщают о взрыве в Кривом Роге», — написало издание.

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Позже уточнялось, что в городе произошло несколько взрывов, после которых в некоторых районах пропал свет. В ночь на 2 января с 00:56 в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в ходе ударов по Харькову в ночь на 31 января Вооруженные силы России поразили военные склады и цеха по ремонту техники ВСУ. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В частности, прилеты зафиксировали в районе Харьковского тракторного завода, который ВСУ использовали для ремонта военной техники. Кроме того, было поражено здание «Укртелекома», которое используют спецслужбы и высокие военные чины.