Стрельба началась у Пентагона. Есть пострадавшие
Здание Пентагона заблокировали из-за происшествия в транзитном центре Министерства обороны. Об этом говорится в официальном сообщении службы охраны военного ведомства США.
«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим людей избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — говорится в сообщении.
По данным телекомпании CNN, неизвестный открыл стрельбу на автобусной платформе около метро. Отсюда каждый день приезжают и уезжают сотрудники Пентагона. К ней подходит несколько маршрутов транспорта.
По неподтвержденным данным, несколько человек, в том числе полицейский, получили огнестрельные ранения. В социальных сетях появилось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видны несколько автобусов и вооруженные люди в форме.
Телеканал FOX News сообщил, что все сотрудники министерства США получили экстренное предупреждение на свои компьютеры с запретом выходить на улицу.
Поезда метро будут проезжать эту станцию без остановок.
Агентство Associated Press со ссылкой на два анонимных источника уточнило, что ранение получил один человек. Его состояние неизвестно.