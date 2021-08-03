Стрельба началась у Пентагона. Есть пострадавшие

Здание Пентагона заблокировали из-за происшествия в транзитном центре Министерства обороны. Об этом говорится в официальном сообщении службы охраны военного ведомства США.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим людей избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — говорится в сообщении.



По данным телекомпании CNN, неизвестный открыл стрельбу на автобусной платформе около метро. Отсюда каждый день приезжают и уезжают сотрудники Пентагона. К ней подходит несколько маршрутов транспорта.

По неподтвержденным данным, несколько человек, в том числе полицейский, получили огнестрельные ранения. В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видны несколько автобусов и вооруженные люди в форме.

Телеканал FOX News сообщил, что все сотрудники министерства США получили экстренное предупреждение на свои компьютеры с запретом выходить на улицу.

Поезда метро будут проезжать эту станцию без остановок.

Агентство Associated Press со ссылкой на два анонимных источника уточнило, что ранение получил один человек. Его состояние неизвестно.