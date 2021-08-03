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    03 августа 2021, 18:20

    Стрельба началась у Пентагона. Есть пострадавшие

    Дамир Матюхин

    Здание Пентагона заблокировали из-за происшествия в транзитном центре Министерства обороны. Об этом говорится в официальном сообщении службы охраны военного ведомства США.

    «Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим людей избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — говорится в сообщении.

    По данным телекомпании CNN, неизвестный открыл стрельбу на автобусной платформе около метро. Отсюда каждый день приезжают и уезжают сотрудники Пентагона. К ней подходит несколько маршрутов транспорта.

    По неподтвержденным данным, несколько человек, в том числе полицейский, получили огнестрельные ранения. В социальных сетях появилось видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видны несколько автобусов и вооруженные люди в форме.

    Телеканал FOX News сообщил, что все сотрудники министерства США получили экстренное предупреждение на свои компьютеры с запретом выходить на улицу.

    Поезда метро будут проезжать эту станцию без остановок.

    Агентство Associated Press со ссылкой на два анонимных источника уточнило, что ранение получил один человек. Его состояние неизвестно.