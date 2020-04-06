«Звучат только слова благодарности». Живущая в Италии россиянка — о реакции итальянцев на помощь от России
Живущая в Италии россиянка Лина Султаматова рассказала РИА ФАН, как итальянцы отнеслись к помощи, которую им оказала Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам собеседницы информагентства, подписчики из России пишут по этой теме какие-то гадости. А на итальянских форумах все говорят «спасибо».
«Вот кто действительно оказался другом в такой сложной ситуации! Звучат только слова благодарности. Молодежь создает какие-то видеоролики с участием Владимира Путина», — обратила внимание Султаматова.
Она добавила, что еще итальянцы благодарят Китай и еще несколько стран, которые также оказали им некоторую помощь.