По словам собеседницы информагентства, подписчики из России пишут по этой теме какие-то гадости. А на итальянских форумах все говорят «спасибо».

«Вот кто действительно оказался другом в такой сложной ситуации! Звучат только слова благодарности. Молодежь создает какие-то видеоролики с участием Владимира Путина», — обратила внимание Султаматова.

Она добавила, что еще итальянцы благодарят Китай и еще несколько стран, которые также оказали им некоторую помощь.