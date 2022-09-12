Политолог Атаманенко: Макрон пытается вести на диалог на своих условиях | 360°

Мир 12 сентября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber Телефонные звонки Путину могут стать для Макрона пропуском в лидеры Европы Политолог Атаманенко: Макрон пытается вести на диалог на своих условиях Фото: freepik.com

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Президент Франции Эммануэль Макрон снова начал звонить в Кремль. Ничего нового — Россию опять попросили свернуть СВО и отвести войска от Запорожской АЭС. Автор Telegram-канала «Политолог на вырост» Артемий Атаманенко пояснил «360», что телефонные переговоры с президентом России ситуацию серьезно не изменят, зато помогут французу удержаться у власти и выбиться в лидеры ЕС.

Далее — прямая речь.

Политический вес благодаря Путину

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«Телефонная дипломатия» президента Франции Эммануэля Макрона — его своеобразная имиджевая фишка, которая уже стала политическим мемом. Однако дело в том, что такой контакт — максимально личный из возможных в текущих обстоятельствах — позволяет договариваться.

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Скорее всего, Макрон надеется заключить соглашения, которые смогут смягчить тот политический и экономический удар, что сейчас испытывают все стороны. Но один из наиболее важных факторов — желание Макрона быть европейским лидером, наладившим контакт с Россией.

Такие звонки — это стремление взять на себя инициативу по запуску переговоров с российской стороной. В дальнейшем, полагаю, французский лидер будет стремиться выступить на них представителем объединенной Европы, возможно, всего объединенного Запада.

Это заявка не только на сохранение прочности позиций у себя в стране, но и задел на закрепление лидирующей позиции в Евросоюзе. Традиционно в этом вопросе Франция конкурирует с Германией и действия Макрона могут стать одним из рычагов по увеличению политического веса страны.

Так значимость Франции поднимется на международной арене и вместе с тем французский президент утвердит собственный авторитет.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции. Фото РИА «Новости»

Запад пытается вести диалог на своих условиях

Многим кажутся странными просьбы Макрона прекратить специальную военную операцию России, при том что Запад не собирается отменять свои антироссийские санкции и продолжает поставлять оружие Украине. Однако тут уже включается элемент политической игры на истощение.

У обеих сторон есть вполне четкие требования относительно политического поведения друг друга. Взаимно они не могут быть удовлетворены. Соответственно, каждая из них ожидает, что противник сломается, не выдержит и пойдет на уступки по заявленным требованиям.

Поэтому такие звонки и в целом стратегия Макрона, направленная на запуск переговорного процесса, — это тоже элемент тактики истощения. Кроме того это, одновременно попытка вывести на диалог на свои условия.

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