Звонки из Белоруссии в Россию станут дешевле

С 1 ноября минута телефонного разговора в роуминге с Белоруссией будет стоить полтора цента. Цены снизить решили по многочисленным просьбам россиян, которые ездят в соседнюю страну по работе и как туристы.

«Мы несколько лет ведем работу по снижению стоимости пользования подвижной связью для потребителей, которые путешествуют из России в Белоруссию. И знаем, как абоненты ждут удешевления тарифов на звонки, SМS с и интернет-трафик. И министерство, и операторы получают большое количество сообщений от россиян, которые путешествуют и работают в Белоруссии, с просьбами снизить цены», — приводит ТАСС слова заместителя главы Минцифры России Олега Иванова со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Белорусские операторы подтвердили снижение тарифов.

Москва и Минск с 2017 года ведут переговоры об отмене роуминга на территории Союзного государства. В конце прошлого года утвердили план, согласно которому этот процесс пройдет в три этапа.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что вопрос об отмене роуминга могут решить уже до конца 2020 года.