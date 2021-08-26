Звонки афганцев в Шотландии перенаправляли в ремонт стиральных машин

С шотландской горячей линией произошло что-то неладное. Граждане Великобритании, люди без британского гражданства в Афганистане и члены их семей пожаловались, что не смогли дозвониться по телефону доверия правительства и попросить о помощи, потому что их направляли в фирму по ремонту стиральных машин в городе Ковентри.

Об этом написала шотландская газета The National.

В Министерстве внутренних дел Шотландии подтвердили, что некоторые звонки ошибочно перенаправлялись. Они сказали, что это была техническая ошибка, которую быстро устранили. Тем не менее в социальных сетях продолжают жаловаться, что у них часами не получается дозвониться, учитывая, что горячая линия не бесплатная.

«Я боюсь представить, сколько людей не смогли связаться с МИД из-за этой ошибки. К сожалению, многим больше некуда обратиться за помощью и поддержкой. Министерство должно гарантировать, что такого больше не повторится», — сказал член парламента Великобритании от Шотландской национальной партии Крис Лоу.

Теперь в службу доверия привлекли больше сотрудников и увеличили часы работы.