Трамп был в ярости, когда узнал о пропущенном звонке от Путина

В 2017 году Владимир Путин не смог дозвониться тогдашнему президенту США Дональду Трампу — окружение Трампа просто не сказало ему о звонке из-за плотного графика. Американский политик был в ярости, говорится в фильме «Би-би-си» «Трамп покоряет мир».

Трамп узнал о звонке во время встречи с на тот момент премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В январе 2017 года Мэй была в Вашингтоне с официальным визитом.

По словам Томаса Шеннона, замещавшего должность госсекретаря сразу после инаугурации Трампа, во время переговоров Мэй завела разговор о Путине. Она спросила, говорил ли Трамп с российским президентом.

Политик ответил отрицательно. В этот момент глава аппарата президента сообщил: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и не было времени ему перезвонить».

Трамп на это пожал плечами и сказал Мэй, что не верит этому, добавив, что не ответил на звонок «единственного человека в мире, который может разрушить США», пересказал сцену Шеннон.

Экс-глава аппарата британского премьера Фиона Хилл сообщила, что Трамп побагровел, узнав о пропущенном звонке.

И впоследствии несколько раз укорял своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна в том, что ему не доложили о телефонном звонке.