Звезды «Великолепного века» снимутся вместе в новом сериале

Актеры из турецкого сериала «Великолепный век» будут вместе работать над новым проектом «Легенда». В нем, в частности, примут участие Селим Байрактар и Филиз Ахмет.

Главную героиню «Легенды» сыграет молодая актриса Эбру Шахин. Планируется, что в сериале будет три сезона, они будут выходить на телеканале ATV, сообщил StarHit.

Байрактар играет в «Великолепном веке» евнуха Сюмбюль-агу, а Филиз Ахмет — Нигяр. Для них обоих новый проект будет отличным шансом уйти от этих образов.

Действие «Легенды» будет развиваться в IX веке. По сюжету сериала, сын могущественного хана полюбил простую скромную девушку из бедного горного села. Паре приходится бороться с предрассудками ради того, чтобы быть вместе.

Ранее стало известно, что сыгравший султана в «Великолепном веке» актер Халит Эргенч станет отцом в третий раз. Об этом сообщила в соцсетях его жена, актриса Бергюзар Корель. По ее словам, у них должна родиться дочь. Имя для нее они пока не выбрали.