Звезды кей-попа получат отсрочку от армии. Все ради BTS

По правилам Южной Кореи в армию призывают молодых людей от 18 до 28 лет. Они должны служить 20 месяцев. Исключение делают только для классических музыкантов и спортсменов.

Теперь в их ряду оказались и поп-артисты. Власти предлагают дать им отсрочку от службы до 30 лет. С такой рекомендацией выступил министр культуры и спорта страны. Он считает, что таким образом удастся улучшить имидж Южной Кореи как внутри государства, так и за рубежом.

Как пишет издание «Сноб», это поправка в закон поможет сохранить оригинальный состав одной из популярнейших групп в мире — южнокорейской поп-группы BTS. Одному из его участников — Джину — 4 декабря исполнится 28 лет. Таким образом музыканты смогут выступать в прежнем составе еще два года.

Ранее стало известно, что BTS стала первой кей-поп-группой, которая номинацию на музыкальную премию «Грэмми». Выдвижением на премию музыканты обязаны песне Dynamite. Композиция представлена в номинации «Лучшая поп-песня».