Звезду сериала «Сверхъестественное» задержали за пьяный дебош. Видео

Как сообщил портал со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в клубе Stereotype.

Сначала перебравший спиртного Падалеки якобы ударил бармена по лицу. Друг артиста вывел его освежиться на улицу, однако звезда сериалов успокаиваться категорически не хотел.

До выхода наружу Падалеки сцепился с управляющим заведением и также ударил его в лицо.

С полицейскими буян тоже вел себя не совсем корректно: перед задержанием он достал пачку денег и начал ей трясти перед стражами порядка в надежде на то, что получится откупиться.

Падалеки 37 лет. В сериале «Сверхъестественное» он сыграл Сэма Винчестера — одного из братьев, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления.