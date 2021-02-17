Звезду «Чудаков» Бэма Марджеру отстранили от съемок четвертой части фильма из-за пьяной выходки

Скейтбордист Бэм Марджера не будет сниматься в четвертой части «Чудаков». Его лишили работы после того, как он напился и обвинил компанию Paramount в воровстве его идей. Об этом сообщила газета Variety.

По данным издания, Марджера залил в Сеть ролики, в которых в непотребном виде пожаловался, что его используют и он очень устал. После санкций скейтбордист дал заднюю и заявил, что у него биполярное расстройство.

«Это будет чертовски круто, и в итоге все выиграют. Так что я всех люблю», — сказал Марджера в следующем видео и поделился, что собирается посетить специалиста, который поможет ему подлечить психику и прийти в норму.

Газета пишет, что из-за пандемии коронавируса съемки новых «Чудаков» затянулись. Создатели все еще работают над фильмом. Как рассказал источник, премьера четвертой части франшизы состоится в сентябре 2021 года.