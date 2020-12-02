Звездопад смогут увидеть москвичи в декабре

«Максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час», — говорится в сообщении.

Также 14 декабря ожидается солнечное затмение. Его будет видно из Чили и Аргентины. В самую длинную ночь в году будет еще один звездопад — созвездия Малой Медведицы. Но он будет менее мощный, чем первый.

Кроме того, произойдет соединение Сатурна и Юпитера. В последний раз это явление было зафиксировано в марте 1226 года.

Ранее астроном из Института астрономии Гавайского университета Дэйв Толен провел исследование, в результате которого определил траекторию полета крупного астероида Апофис. Он может очень близко подойти к Земле.

Специалист уточнил, что Апофис движется с ускорением из-за неоднородного теплового излучения. Оно еще называется эффект Ярковского.

Результаты исследования показали Планетологической секции Виртуального собрания Американского астрономического общества. Толен считает, что астероид может столкнуться с Землей в 2068 году.