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    02 декабря 2020, 18:25

    Звездопад смогут увидеть москвичи в декабре

    Дарья Морозова

    Мощный звездопад из созвездия Близнецы пройдет в декабре. Москвичи смогут его увидеть. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу московского планетария.

    «Максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час», — говорится в сообщении.

    Также 14 декабря ожидается солнечное затмение. Его будет видно из Чили и Аргентины. В самую длинную ночь в году будет еще один звездопад — созвездия Малой Медведицы. Но он будет менее мощный, чем первый.

    Кроме того, произойдет соединение Сатурна и Юпитера. В последний раз это явление было зафиксировано в марте 1226 года.

    Ранее астроном из Института астрономии Гавайского университета Дэйв Толен провел исследование, в результате которого определил траекторию полета крупного астероида Апофис. Он может очень близко подойти к Земле.

    Специалист уточнил, что Апофис движется с ускорением из-за неоднородного теплового излучения. Оно еще называется эффект Ярковского.

    Результаты исследования показали Планетологической секции Виртуального собрания Американского астрономического общества. Толен считает, что астероид может столкнуться с Землей в 2068 году.