Звезда «Топ Гир» предрекла развод принца Гарри и Меган Маркл

Британский телеведущий Джереми Кларксон считает, что брак принца Гарри и Меган Маркл ждет грустный конец. Он считает, что они не останутся вместе.

Об этом сообщило издание Daily Star. Кларксон предположил, что у пары начнутся трудности после рождения второго ребенка. Также он считает, что Маркл не исполняла обязанностей члена королевской семьи еще до того, как покинула ее.

«Я не буду осуждать ее за это. Людям разрешено увольняться с работы, которая им не нравится. История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего, но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца», — заявил ведущий.

Также он добавил, что, по его мнению, через несколько лет Маркл будет позировать фотографам «одна за пределами Тадж-Махала или сидя на задней части яхты плейбоя в Средиземном море».

Ранее принц Гарри прилетел на похороны дедушки, принца Филиппа, без своей супруги Меган Маркл. Она решила остаться в США. Принц Гарри остановится в Кенсингтонском дворце. Здесь он пробудет десять дней на карантине, согласно правилам королевства. При получении отрицательного результата теста на коронавирус принц сможет в два раза быстрее освободиться от ограничений.