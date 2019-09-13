Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» завершила карьеру

Мексиканская актриса Вероника Кастро, прославившаяся по всему миру благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», решила завершить творческую карьеру. Об этом она написала в Instagram.

«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», — написала актриса.

По словам Кастро, она устала от «агрессии и насмешек», от «всего этого зла». Актрисе 66 лет, и в прощальном посте она заявила, что хочет покоя.

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Кастро начала свою творческую карьеру в 16 лет, снявшись обнаженной в мексиканском журнале Caballero. Через несколько лет она стала сниматься в телесериалах. Настоящий успех к ней пришел в 1979 году, когда вышел сериал «Богатые тоже плачут». С тех пор она приняла участие в съемках десятков фильмов и телевизионных проектов. Кроме того, она записала более 20 музыкальных альбомов. С 1990-х Кастро стала телеведущей.

У Вероники Кастро большое количество поклонников в России. Она неоднократно приезжала в РФ и принимала участие в российских шоу.