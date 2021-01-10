Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снова стала мамой

«Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам», — написала актриса.

В комментариях оказалось очень много сообщений с поздравлениями на русском языке. Любители сериала поздравили актрису и пожелали ей с дочкой счастья.

О беременности актрисы стало известно осенью. Узерли сообщила о том, что в январе станет мамой второго ребенка. Но некоторые поклонники сильно удивились, когда в Instagram появились ее фото в положении.

Старшую дочь Лару актриса Мерьем Узерли родила в 2014 году. С ее отцом, бизнесменом Джаном Утешем она разошлась еще до рождения ребенка. Личность отца второй дочери актриса не раскрывает.