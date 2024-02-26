Мир 26 февраля 2024, 11:14 Звезда сериала «Однажды в сказке» Готье умер в возрасте 48 лет

Читать 360tv в

Канадский актер Крис Готье, известный по роли Уильяма Сми в телевизионном сериале «Однажды в сказке», скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на представителей актера.

Отмечается, что актер умер после непродолжительной болезни.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, в 2003 году Готье сыграл небольшую роль в слэшере «Фредди против Джейсона», в 2005 году снялся в эпизоде телесериала «Мастера ужасов».