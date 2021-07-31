Звезда сериала «Лучше звоните Солу» сообщил, что скоро вернется к работе

Звезда сериала «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и боевика «Никто» Боб Оденкерк признался поклонникам, что у него «был небольшой сердечный приступ», но он скоро вернется к работе. Ранее сообщалось, что 56-летнему актеру стало плохо 27 июля во время съемок в американском Альбукерке (Нью-Мексико).

Актер обратился к фанатам в Twitter.

«Здравствуй. Это Боб. Спасибо. Моей семье и друзьям, которые окружили меня заботой на этой неделе. И за излияние любви ото всех, кто выразил обо мне заботу. Это потрясающе. Я чувствую любовь, и это так много значит», — написал актер.

Оденкерк сообщил, что у него был сердечный приступ, но хирургического вмешательства удалось избежать. Сейчас он в стабильном состоянии находится в больнице в Альбукерке.

Оденекек был номинирован на четыре премии «Эмми» за роль неудачливого юриста по имени Джимми МакГилл, который действует под именем Сола Гудмана.

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто», в котором главного героя сыграл Оденкерк, стал лидером проката в Соединенных Штатах Америки в марте этого года.