Звезда сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл скончался умер в 85 лет

Американский актер Дин Стоквелл, который прославился ролью в сериале «Квантовый скачок», умер у себя дома в США. Ему было 85 лет. Об этом сообщила газета Variety.

Источники издания сообщили, что актер умер спокойно, во сне у себя дома. TMZ написало, что Стоквелл скончался утром 7 ноября.

Дин Стоквелл родился 5 марта 1936 года в Северном Голливуде, в Калифорнии. Его мать Нина Оливетт была актрисой и балериной, отец Гарри Стотквелл — актером. Он снимался в кино более 70 лет.

Стоквелл получил премию «Золотой глобус» в 1947 году за роль сына персонажа Грегори Пека в фильме «Джентльменское соглашение». Все эти годы актер активно снимался, но большая волна популярность захлестнула его после фантастического сериала «Квантовый скачок». Он выходил с 1989 по 1993 год. За эту роль он получил звезду на голливудской Аллее Славы.

За роль в фильме «Замужем за мафией» Стоквелл получил номинацию на премию «Оскар». Одной из последних его работ был фильм «Звездный крейсер „Галактика“: План». Дин Стоквелл был дважды женат, у него остались двое детей от второго брака.