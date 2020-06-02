Звезда сериала «Холлиокс» снимется в «Улице Коронации»
Кимберли Харт-Симпсон, звезда сериала «Холлиокс», присоединится к касту «Улицы Коронации». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание.
«После практически десятка прослушиваний… веры… это произошло. Гордость всей моей жизни», — заявила Харт-Симпсон.
Съемки сериала «Улица Коронации» были остановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновить производство планируют 9 июня. Шоураннеры рассказали, что многие актеры останутся на самоизоляции в первое время съемок. Гримеры и костюмеры будут работать дистанционно.