Звезда сериала «Холлиокс» снимется в «Улице Коронации»

«После практически десятка прослушиваний… веры… это произошло. Гордость всей моей жизни», — заявила Харт-Симпсон.

Съемки сериала «Улица Коронации» были остановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновить производство планируют 9 июня. Шоураннеры рассказали, что многие актеры останутся на самоизоляции в первое время съемок. Гримеры и костюмеры будут работать дистанционно.