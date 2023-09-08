08 сентября 2023, 16:34
Звезда «Приключений Шерлока Холмса» Ханникат умерла в возрасте 80 лет
Американская актриса Гейл Ханникат, наиболее известная широкой публике по роли Ирэн Адлер в «Приключениях Шерлока Холмса», скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщила газета The Washington Post
Отмечается, что Ханникат также играла в ситкомах «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Напряги извилины» и в фильме «Марлоу».
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Как сообщило Utro.ru, Гейл Ханникат занималась писательством, одну из своих книг она посвятила материнству.
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