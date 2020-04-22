Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой
Бывшая звезда журнала Playboy Эшли Мэттингли совершила самоубийство в 33 года, передают «Дни.ру».
По данным издания, правоохранители нашли тело модели после звонка ее друга. Его обеспокоило, что Эшли перестала выходить на связь.
Она страдала от пристрастия к алкоголю, но в последнее время чувствовала себя лучше. Чтобы скрасить одиночество в самоизоляции, женщина завела себе щенка.
«Лети высоко, сестра, я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах», — написала сестра модели в соцсетях.