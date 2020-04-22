Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой

По данным издания, правоохранители нашли тело модели после звонка ее друга. Его обеспокоило, что Эшли перестала выходить на связь.

Она страдала от пристрастия к алкоголю, но в последнее время чувствовала себя лучше. Чтобы скрасить одиночество в самоизоляции, женщина завела себе щенка.

«Лети высоко, сестра, я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах», — написала сестра модели в соцсетях.